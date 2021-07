ESCLUSIVA TMW - Belluzzo: "Caso Ancelotti-fisco Spagnolo: ecco perché l'Italia ora attrae di più"

esclusiva Belluzzo: "Caso Ancelotti-fisco Spagnolo: ecco perché l'Italia ora attrae di più"

Il Presidente della Camera di Commercio Italiana a Londra e tra i massimi esperti di fiscalità a livello globale chiarisce alcuni aspetti della vicenda tra Ancelotti e il fisco spagnolo

Managing partner della Belluzzo International Partners e Presidente della Camera di Commercio Italiana nel Regno Unito, Alessandro Belluzzo è uno dei massimi esperti a livello internazionale in quanto a fiscalità. Per Tuttomercatoweb.com, in esclusiva da Wembley dove era ieri sera presente insieme a tanti personaggi di spicco del mondo dello sport come il peso massimo del nostro tennis, Lorenzo Sonego, ci aiuta a capire una vicenda delicata degli ultimi giorni. Ovvero quella tra il tecnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, e il fisco spagnolo. Negli scorsi giorni le agenzie italiane e iberiche hanno spiegato che Il Tesoro spagnolo ha disposto il sequestro dello stipendio di Carlo Ancelotti, dal primo giugno tornato sulla panchina del Real Madrid. Il tecnico è stato inserito dal fisco iberico nella lista dei "cattivi pagatori", che include i contribuenti con debiti superiori al milione di euro. In dettaglio ha accumulato 1,4 milioni di euro di debiti con il Tesoro. La notizia è stata pubblicata dal El Mundo. L'ordinanza è stata notificata al Real Madrid. Il sequestro dello stipendio è finalizzato a ripagare il debito con l'erario, che sarebbe stato accumulato tra il 2013 e il 2015, periodo in cui Ancelotti non avrebbe dichiarato correttamente gli introiti del suo lavoro al Real Madrid e i suoi diritti di immagine. Il tecnico dovrà inoltre comparire davanti al giudice il prossimo 23 luglio con l'accusa di reati fiscali.

Che ne pensa della vicenda Ancelotti e dei problemi che starebbe avendo col fisco spagnolo?



Devo dire che ultimamente il fisco spagnolo è molto attento sull'applicazione della normativa relativa alle agevolazioni fiscali per alcune categorie di individui, la c.d. legge Beckham, e non sono sorpreso di quello che sta accadendo.

- Tecnicamente cosa viene contestato al tecnico?



Ad Ancelotti viene contestato un minore versamento di imposte cui è seguito la notifica di un atto di sequestro da parte della Corte Spagnola di parte dello stipendio che percepirà' dal Real Madrid.

- È un caso simile a Ronaldo o che differenza sussiste?



Non si conosce esattamente il merito della questione ma non sembrerebbe essere simile al caso di Ronaldo.

- La difesa di Ancelotti su cosa si può basare e che effettività può avere?



Se la Corte Spagnola ha notificato un atto di sequestro sicuramente lo ha fatto supportata da elementi solidi, quindi per impostare una possibilità di difesa occorrerebbe avere cognizione delle carte processuali. Da ultimo, vorrei sottolineare come i sistemi creati in Italia per attrarre individui come calciatori o allenatori sono sicuramente migliori, perché' si basano su una effettiva collaborazione con il Fisco attraverso l'Interpello che consente di ottenere la "Dolce vita italiana" con la "pace fiscale".