Fabrizio Berni, ex difensore viola, ha parlato della Fiorentina e del nuovo tecnico Italiano: "Stavolta - dice a Tuttomercatoweb.com - sono d'accordo con la società nel senso che è giusto aver scelto un tecnico che ora è di livello medio. Era inutile andare a cercare un allenatore con un procuratore di alto profilo: era presumibile che richiedesse acquisti onerosi e commissioni alte che il club si è rifiutato di concedere. Italiano è in linea con lo status viola: è emergente, ha entusiasmo e può portare buone novità".

