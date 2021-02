esclusiva Bertini: "Svolta Trentalange giusta. Nicchi ha fatto il padre padrone dell'Aia"

Il nuovo presidente dell'Aia è Alfredo Trentalange. Dopo dodici anni si è chiusa l'esperienza di Marcello Nicchi. Sulle aspettative future e sul recente passato abbiamo sentito il parere di Paolo Bertini, ex arbitro internazionale che è intervenuto nel corso del TMW News, il programma televisivo di Tuttomercatoweb: "Non sto qui a ricordare il lavoro di Nicchi. Dico solo che le istituzioni vanno rinnovate. Dodici anni di leadership, tra l'altro abbastanza assoluta visto che Nicchi ha fatto un po' il padre-padrone dell'Aia, mi paiono un tempo più che sufficiente. Avrei preferito un suo passo indietro prima delle elezioni ma si è candidato e ha perso in modo abbastanza netto. Ora Trentalange deve ricucire i rapporti di un'Aia che in questi anni ha avuto un imprinting forte da parte di Nicchi. Sono contento dell'apertura ai social: è fuori dal mondo che gli arbitri non possano avere profili social. Molto va fatto nella comunicazione, utilizzando certamente nel modo giusto i social visto che il mondo arbitrale è spesso oggetto di critiche anche troppo forti. Far parlare gli arbitri dopo le partite? Sì, ma a patto che ci sia il clima giusto, senza che le parole vengano poi strumentalizzate".

