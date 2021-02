esclusiva Bonetti: "Roma, mi fido di Mayoral. Brescia, Cellino stanco porti le chiavi in comune"

"Mi aspetto una bella gara tra due squadre che vogliono vincere, è una partita da considerare come uno scontro diretto per l'alta classifica". Parla così a Tuttomercatoweb.com Dario bonetti, che in carriera ha vestito le maglie di Juve e Roma. E sempre a proposito della sfida di domani ha detto: "I giallorossi stanno facendo una bellissima stagione al di là dell'eliminazione dalla Coppa Italia. La Juve di Pirlo ha trovato la sua quadratura dopo aver perso punti all'inizio. Ripeto, è un confronto importante anche perchè tutte le squadre sono lì in 5-6 punti. Per la Roma parlare di scudetto è esagerato però questa squadra può dire tanto".

I giallorossi non hanno però mai vinto contro una big...

"Pesa non aver vinto con le big perchè gli scontri diretti quest'anno sono più decisivi rispetto ad altri anni visto che tante squadre sono racchiuse in un fazzoletto e il campionato è spaccato in tre parti".

Come è stata gestita la vicenda Dzeko?

"Non ho so bene cosa sia successo ma ho la sensazione che qualche problema grosso deve esserci stato. Togliere la fascia non avviene per una discussione, lì c'è stato qualcosa di pesante. E' una scelta netta e mi dispiace ma la Roma è una cosa e Dzeko un'altra".

Cosa si aspetta ora da Dzeko?

Dipende da come la prenderà. se reagirà nel mondo giusto per dimostrare sua forza può essere un bene, se la prende male è chiaro che senza motivazioni il rendimento cambia. Però la Roma ha un'ottima alternativa: per Borja Mayoral parla campo".

Da bresciano che pensa dell'ultima mossa di Cellino di affidare la squadra a Clotet?

"Cellino ci ha abituato, ha una tale fantasia che sorprende. Lo fa istintivamente a mio parere, non ci pensa. Vedremo, gli allenatori vanno giudicati come i giocatori; i calciatori hanno una storia da confermare o sovvertire. Io dico che Cellino ha certamente esperienza ma ora pare stanco di stare a Brescia e allora se è stanco lasci, porti le chiavi in Comune e il Brescia continuerà a esistere. Forse ha perso entusiasmo ma c'è una città che merita rispetto: ha indebolito squadra, diceva di rafforzarla e invece ha venduto tutti. Ha dato Sabelli gratis all'Empoli: non pare avere una visione molto ampia sul Brescia..."