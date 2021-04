ESCLUSIVA TMW - Bonini: "Festa McKennie? Ok il momento, ma meglio stare con amici che alla play..."

esclusiva Bonini: "Festa McKennie? Ok il momento, ma meglio stare con amici che alla play..."

Massimo Bonini esce dal coro di chi critica la festa vietata a casa di McKennie. "Ma stiamo scherzando, non creiamo più polemiche di quelle che ci sono già", dice ai taccuini di Tuttomercatoweb.com. "Ok, capisco che si tratta di un momento particolare e devono esserci attenzioni ma se uno va a letto a mezzanotte anzichè alle dieci e mezzo non credo che cambi qualcosa".

Sì, ma c'è un richiamo al rispetto delle regole...

"Certamente non è il momento per certe cose ma ora si guarda il pelo nell'uovo per creare polemiche e questo è l'ultimo dei problemi. Io preferisco che un giocatore stia insieme a cena con gli amici invece che passare tutto la sera alla playstation...".

Ora però diventa difficile giustificarla...

"Hanno beccato loro ma sarebbe una cosa normale. Non la facciamo troppo grande. Ripeto, non è il momento giusto ma preferisco un calciatore che poi vada in campo stando bene di testa. Quanto al rispetto delle regole è vero, a San Marino addirittura ci fanno andare a letto alle otto. E' dura....Alla Juve in ogni caso le regole le fanno rispettare, perchè poi questi giocatori li hanno multati e non li hanno convocati".

E ora il derby...

"E' importante per entrambe le squadre per problemi di classifica. Mi aspetto una Juve che vuole vincere. E' una gara sentita e bella da giocare, i valori in campo non sempre sono decisivi. Può venir fuori qualsiasi risultato, alla Juve serve ritrovare la tranquillità e giocare come sa. Le motivazioni non mancano..."