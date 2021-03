esclusiva Bressan: "Milan, con lo United te la giochi. Kessie ora fulcro della squadra"

vedi letture

Clicca sotto per guardare l'intervento di Bressan (da ex viola ha detto sulla Fiorentina: "Vedo mancanza di fiducia")

© Riproduzione riservata

Your browser does not support the video tag

Bressan: Kessie simbolo rossonero. Viola, manca fiducia”