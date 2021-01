esclusiva Bruni: "Ibra-Lukaku? Ora ci sono più telecamere... Verona, Lasagna bel rinforzo"

Tanti temi nella chiacchierata con Luciano Bruni, ex centrocampista del Verona campione d'Italia. Intervenuto nel TMW News, il salotto televisivo di Tuttomercatoweb.com, ha detto. "Sulla questione Ibra-Lukaku ritengo che siano cose che succedono e che accadevano anche in tempi remoti quando c'erano meno telecamere. Ora invece è tutto alla luce del sole. Nelle partite a volte ci vuole anche questo, sono sennò sono sempre piatte... Certo, per i più giovani non è un bell'esempio ma l'importante è poi chiedere scusa e andare avanti".

Il Verona intanto è sempre più una realtà...

"E' arrivata la conferma anche del lavoro di Juric. Sono partiti vari giocatori ma i risultati ci sono lo stesso e dunque a va elogiato il tecnico. Mi piace Lasagna che da ex viola avrei visto bene alla Fiorentina, con Vlahovic avrebbe formato una coppia interessante. E' veloce e attacca gli spazi, sulla palla in profondità ha gamba. Lasagna come Elkjaer? Qualche similitudine c'è anche se il danese aveva qualcosina in più sotto il profilo della scaltrezza. Mi piace molto anche Barak, sta trovando continuità ed è bravo negli inserimenti".

Capitolo Napoli: che pensa di questa crisi?

"Non so da cosa dipenda questa situazione ma anche la parte dirigenziale forse fa il suo in negativo. Non vedo quell'equilibrio che c'è in altre società. Le multe di qualche tempo fa sono qualcosa che va anche ad intaccare i rapporti e pure a distanza di tempo qualche scoria resta".

La Fiorentina: che idea si è fatto? Venerdì c'è la sfida col Torino...

"Sta ritrovando fiducia, l'organico è buono, sono arrivati dei rinforzi. Ancora deve trovare una sua stabilità. Il Torino con Nicola può trovare la scossa giusta, è un tecnico ha fatto bene in varie altre esperienze"