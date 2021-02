esclusiva Cacciatori: "Lazio, con Reina salto di qualità. Handa lo prenderei sempre pure 37enne"

Massimo Cacciatori, ex portiere di Lazio e Inter tra le altre ha parlato dei biancocelesti e non solo. "La squadra è tornata a correre dopo un periodo fisiologico di flessione - dice a Tuttomercatoweb.com - ora va come un treno, si sono riscoperte le qualità della stagione scorsa. Poi pandemia l'ha bloccata nel momenti di maggior fulgore. Con l'Atalanta l'ho vista benissimo e poi, non me ne voglia Strakosha, ma con Reina anche dietro c'è sicurezza e la squadra può giocare in modo diverso. Ora è un brutto cliente per tutti".

Lotito continua a pensare anche allo scudetto: ha messo un premio anche per il titolo...

"Può essere una mossa tattica, le distanze ci sono ma non appaiono incolmabili. Certo però ci sono più squadre in lotta e che cedano tutte è dura. Un piazzamento Champions è alla portata, viste le ultime gare".

E di Handanovic che pensa?

"Resta un fuoriclasse, al di là di un appannamento o di un intervento poco fortunato come l'altra sera. Alcuni gli danno la croce addosso come se fosse finito. Io lo prenderei sempre anche a 37 anni: è completo e naturalmente a volte si può sbagliare, come tutti. L'altra sera è stato un errore di valutazione che è costato caro ma fa parte del gioco. Lo assolvo in toto".