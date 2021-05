esclusiva Claudio Sala: "Toro, Juric per ripartire. Ora rinforzi anche sacrificando qualcuno"

vedi letture

Claudio Sala, autentico simbolo del Torino, vede do buon occhi l'arrivo di Juric come nuovo allenatore granata. "E' una buona scelta - dice a Tuttomercatoweb.com - è un tecnico che ha fatto vedere belle cose in questi ultimi anni e dunque si ricominicia con un tassello giusto"

Due milioni a stagione per lui. Non sono pochi.

"E' un bell'investimento che dovrà dare frutti ad una squadra che ha bisogno di una guida tecnica importante. Dispiace per Nicola però si era già avuto sentore che sarebbe arrivato il cambio".

Di quanti rinforzi ci sarà bisogno?

"E' l'allenatore che deve dirlo. Certo, ora il Toro va rifondata, una formazione si salva all'ultima giornata deve essere per forza rinforzata. Serve fare investimenti senza sbagliare e se c'è da sacrificare qualcuno lo si fa prendendo poi altri giocatori importanti".

Magari anche Belotti?

"Anche. Peraltro poi dipende dal giocatore. Sono i calciatori che oggi decidono dove andare"