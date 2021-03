esclusiva Cuccureddu: "Sono deluso, è un fallimento. Uscire così fa male, mancato CR7"

"Mi dispiace tanto, sono deluso. E' stata una partita strana e non vorrei neanche entrare troppo nelle polemiche, non mi va". Antonello Cuccureddu parla così ai taccuini di Tuttomercatoweb.com dopo la clamorosa uscita della Juve dalla Champions. L'analisi prosegue: "Quando si va fuori così bisogna fare una disamina approfondita. Ripeto, non ci si aspettava questo ko, ora occorre ripartire e cercare di raggiungere il massimo. C'è l'organico, c'è tutto per far bene. Ora loro si devono mettere in testa di dover girare pagina".

Pirlo come va giudicato?

"E' all'inizio, per lui ora non è facile, serve stargli vicino. Sono mancati i giocatori importanti, ci si aspettava che CR7 fosse l'artefice in Champions e invece non è stato così. Adesso non so cosa succederà per il suo futuro, credo che dovranno esser presi giocatori per tornare ad essere protagonisti in Champions. Cosa manca? Non saprei ma mi sarebbe piaciuto vedere Dybala in queste partite. Purtroppo i guai fisici non lo hanno reso possibile".

Chiesa il migliore...

"Sì, ha fatto quel che ha potuto: attaccante, centrocampista, difensore".

Alla fine comunque è un fallimento?

"Certo, uscire così presto fa male. Oltretutto in superiorità numerica: gli altri si affidavano alle ripartenze. Si sono barricati e ripartivano. Serviva cambiare registro".