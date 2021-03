esclusiva Damiani: "Juve, da Ronaldo ci si aspettava di più. Ieri errore grave"

L'eliminazione della Juventus dalla Champions League per mano del Porto è una grande delusione per tutto l'ambiente bianconero e oggi è il giorno dei commenti per comprendere cosa non sia andato nei piani juventini. "È mancata un po' di fortuna e poteva decisamente finire meglio ma è anche mancato il miglior Ronaldo, non ci sono dubbi". A parlare è Oscar Damiani, ex bianconero ora procuratore che legge così la partita contro i portoghesi: "Un Ronaldo in condizione avrebbe sicuramente fatto meglio e aumentato decisamente le possibilità dei bianconeri. Si poteva fare meglio anche come squadra e su quella punizione, l'errore della barriera è molto grave. Gli episodi hanno deciso una partita che la Juve poteva concludere in modo diverso".

La scelta di acquistare Ronaldo per vincere la Champions non ha pagato.

"Sono state prese delle decisioni per il triennio e tutti ci si aspettava di più perché è la storia di Ronaldo che parla per lui. È uno che ha vinto dappertutto e soprattutto che ha vinto tanto in Champions, ci si aspettava che vincesse anche alla Juve. La delusione è per tutti, compreso per i tifosi come me. Siamo tutti delusi. Per prima la società, ma anche l'allenatore e i giocatori. Ovviamente anche Ronaldo".

Pirlo adesso è da confermare?

"Sì anche se c'è da lavorare per fornire prestazioni migliori. Gli allenatori sono importanti, ma lo sono anche i giocatori che devono dare qualcosa in più. Forse la società che da 10 anni sta lavorando per vincere tutto, ha acquistato qualche giocatore che non ha reso secondo le aspettative. Ci vuole del tempo affinché anche molti giocatori giovani arrivati da poco, completino la crescita e aiutino la squadra a vincere. Adesso il campionato è un obiettivo primario e la squadra si concentrerà solo su quello".