Totò Di Natale, raggiunto da Tuttomercatoweb.com, racconta le sue sensazioni sulla nostra Nazionale e non solo. Si parte da Raspadori convocato in azzurro da Mancini per gli Europei: " Ha qualità, è un gran bell'attaccante e Mancini punta molto sui giovani e sa valorizzarli. Credo che si sia meritato la convocazione però è anche opportuno non caricarlo di troppe responsabilità. E' un giocatore già adesso forte e il ct saprà come impiegarlo. Per Raspadori sarà certamente una bella esperienza".

E la nostra Nazionale come la vede per gli Europei?

"L'Italia per me se l'anno scorso non c'era il rinvio per la pandemia poteva vincere i campionati. E' la squadra che a mio parare ha convinto più di tutti. Ora vediamo, comunque resta tra le favorite".

Passando all'Udinese che idea si è fatto sulla questione Gotti?

"Per me è un ottimo allenatore e sta bene a Udine. E' una persona umile e preparata e se la società lo tiene per me fa la cosa giusta. Poi non conosco a fondo la vicenda e dunque parlo secondo le mie sensazioni".

All'Empoli invece si aspettava questa situazione di incertezza sull'allenatore?

"Mi dispiace. Stiamo parlando di un bravo allenatore (Dionisi) su cui il presidente ha fatto la scelta giusta. Non mi aspettavo questa incertezza".