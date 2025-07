Ufficiale Totò Di Natale riparte dalla Scafatese in Serie D: sarà il club manager

vedi letture

Dopo aver accantonato, almeno per il momento, la carriera da allenatore che lo ha visto protagonista fra il 2021 e il 2022 sulla panchina della Carrarese in Serie C (42 panchine con 11 vittorie, 17 pareggi e 15 sconfitte) ed essere stato vice presidente dell’Orvietana, per Totò Di Natale c’è una nuova esperienza da dirigente in Serie D.

L'ex attaccante di Empoli, Udinese e Nazionale è stato infatti annunciato dalla Scafatese come nuovo club manager. Questo il comunicato della società campana:

"La Scafatese Calcio 1922 è lieta di annunciar Antonio Di Natale come nuovo Club Manager per la Stagione 2025/26.

Un nome che sicuramente nell'ambito calcistico non ha bisogno di presentazioni, anche alla luce dei suoi 209 gol in Serie A, i 2 titoli di capocannoniere nella massima serie e le 42 presenze con 11 reti in nazionale maggiore.

Di Natale è pronto a mettere tutta la sua esperienza e professionalità al servizio della squadra canarina".