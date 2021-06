ESCLUSIVA TMW - Flachi: "Samp, contento per D'Aversa. Ora spero vengano risolti tutti i problemi"

esclusiva Flachi: "Samp, contento per D'Aversa. Ora spero vengano risolti tutti i problemi"

"D'Aversa è un mio amico, abbiamo fatto anche le vacanze insieme e sono contento che possa diventare l'allenatore della Samp". Si esprime così a Tuttomercatoweb.com Francesco Flachi, uno dei simboli blucerchiati. "A Parma ha fatto molto bene per un lungo periodo poi quest'anno non ha potuto riconfermare quanto di bello aveva saputo regalare, ma ci poteva stare visto che comunque non ha potuto lavorare dall'inizio. Tutto questo comunque può servirgli ammesso che abbia fatto degli errori. Conosce già la piazza di Genova perchè ci ha giocato e questo è un punto a favore suo. Gli auguro tutto il bene possibile, ha qualità e spero possano venire fuori".

Che pensa delle polemiche della piazza contro Ferrero?

"Non conosco a fondo la situazione ma mi dispiace che ci siano questi problemi anche perchè ci rimette la Samp. Spero vengano risolti per il bene di tutti. Genova è una piazza dove si sta bene e se c'è sintonia si ottengono i risultati".

Faggiano potrebbe diventare il ds?

"Non so se lavorerà con Osti comunque a livello di mercato la Samp in questi ultimi anni ha sbagliato poco. Ha portato giocatori utili per la squadra. Qualcuno si aspetta di più a volte per traguardi più importanti però poi è stato raggiunto l'obiettivo molto prima della fine del campionato e o dirigenti hanno trovato giocatori validi che il tecnico ha saputo valorizzare".