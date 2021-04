esclusiva Fortunato: "Dea, la più in forma di tutte. Juve anonima e senza idee"

"L'Atalanta è la squadra più in forma e gioca sempre allo stesso modo con l'atteggiamento giusto". Questo il pensiero di Daniele Fortunato, ex dei bergamaschi, a Tuttomercatoweb.com."Indipendentemente da chi gioca ormai la squadra sa cosa fare. Poi ci possono essere anche le giornate storte però è quella che ha più chance di entrare in Champions". Sulla Juve invece dice: "Non è mai riuscita ad avvicinarsi a lottare per il titolo, è anonima. Pirlo ha fatto fatica, la Juve non ha gioco nè idee. Poi se vinci, sei bravo e se perdi vai in difficoltà". Da ex del Torino invece ha detto: "Per la prossima stagione, quando spero si sarà salvato, dovrà pensare a cosa fare con Belotti. Se resta va costruita una formazione da sesto o settimo posto, sennò lo cedi e completi la squadra in tutti i reparti. Si parlava anni fa di cento milioni per Belotti e c'era da darlo via perchè il Toro non vincerà mai lo scudetto e con quei cento milioni la squadra sarebbe stata più forte. E Belotti merita una grande".