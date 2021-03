esclusiva Galeoto: "Sogno il Crotone salvo e il Palermo in B attraverso i play-off"

Nel corso del TMW News è intervenuto Francesco Galeoto che, da ex capitano del Crotone, ha parlato delle chance salvezza dei calabresi e dell'approdo di Cosmi in panchina. "Il miracolo è già avvenuto con Nicola e spero lo faccia anche con Serse. Crotone si meriterebbe di restare in A, è una città che ti trasmette calore e passione. Peccato che il pubblico non possa andare allo stadio perché sono convinto che avrebbe potuto dare una bella spinta. E ora la squadra potrebbe avere qualche punto in più. Mi auguro davvero che la faccia anche perché nei miei due anni al Crotone sono stato davvero bene e mi sono tolto anche delle soddisfazioni".

Cosa farà come prima mossa Cosmi?

"Purtroppo inizia la sua avventura contro l'Atalanta che è una squadra che non ti regala nulla. Ma in ogni caso non ci sarà niente da perdere. Cosmi dovrà conoscere i ragazzi, il Crotone è stato protagonista anche di ottime partite ma non sono arrivati purtroppo i risultati. Più che i singoli servirà giocare da squadra. Ogni nuovo allenatore ha le sue idee però poi serve il gruppo".

Naturalmente lei spera anche nel ritorno in A del suo Palermo...

"Certo, qui a Palermo siamo in C, non stiamo attraversando un buon momento ma speriamo bene. Adesso c'è anche il derby, sentito, contro il Catania. Mi auguro che i rosanero vadano in B attraverso i play-off e il Crotone si salvi".