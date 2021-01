esclusiva Gerolin: "Roma, scambio Dzeko-Sanchez non mi convince per nulla. Serve ricucire"

L'ipotesi di scambio tra Dzeko e l'interista Sanchez non convince Manuel Gerolin. A Tuttomercatoweb.com da ex giallorosso dice: "Sono due giocatori differenti. Sicuramente Dzeko ha dato tantissimo alla Roma e forse è ancora il più importante. Da romanista spero resti. Certo bisogna capire cosa è successo tra lui e il tecnico e quali sono le intenzioni della società. Bisogna essere più chiari e prendere una decisione. Ma credo che prime punte non ce ne siano tantissime se parte Dzeko mentre di seconde punte ne hanno".

Se scambio deve esserci va fatto dunque con un altro centravanti...

"Direi di sì, altrimenti non ha senso".

Può avere delle ripercussioni sulla squadra questo caso?

"Sì perchè non averlo o averlo con problemi cambia le cose. O si ricuce e si ha il giocatore al 100% o altrimenti le ripercussioni ci saranno: il campionato per le big inizia ora e Dzeko è uno dei protagonisti della Roma".

Borja Mayoral come le sembra?

"Si vede che ha buone doti però per arrivare al livello di Dzeko ce ne vuole. Il bosniaco non ha nulla da dimostrare, è una sicurezza. Responsabilizzare Mayoral può essere rischioso".

Che pensa del ritorno di El Shaarawi?

"E' un giocatore forte però è stato fuori, in Cina, e come tutti quelli che tornano da campionati più "semplici" può avere qualche problemino: magari ha perso slancio, è successo anche a Pastore. Non mi piacciono i ritorni"