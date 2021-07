ESCLUSIVA TMW - Lulù Oliveira: "Domani sera è come una finale. E io sono belga e italiano"

esclusiva Lulù Oliveira: "Domani sera è come una finale. E io sono belga e italiano"

Lulù Oliveira è belga-brasiliano e ha giocato a lungo con la nazionale del Belgio, con cui ha disputato anche il mondiale del 1998. In vista del match di domani tra la nostra Nazionale e il Belgio dice a Tuttomercatoweb.com: "E' una finale, dispiace che una delle due squadre sia eliminata. Si affrontano due formazioni che giocano il miglior calcio in questo europeo. Ma è andata così. Per me non c'è differenza, se vince l'Italia sono comunque contento perchè gli azzurri continuano la loro corsa".

Dunque ormai è metà italiano e metà belga se così si può dire?

"Per me è indifferente, sono belga e italiano".

Si affrontano due filosofie di gioco diverse...

"Sì, il Belgio ama le ripartenze e sa far male, soprattutto quando la palla arriva a Lukaku. Per lui bisogna avere 10mila occhi... L'Italia invece ha una manovra piacevole, apprezzo gli azzurri anche per la loro carica, per l'entusiasmo. Dopo la mancata partecipazione ai mondiali, tutti si sono presi la responsabilità e l'impegno di cercare di fare il meglio possibile".

Le possibili assenze nel Belgio quanto peseranno?

"Possono pesare ma la tempo stesso bisogna essere preoccupati anche da chi prende il loro posto. Chi entra in campo, ha la possibilità di dimostrare che l'allenatore finora ha sbagliato. Mertens ad esempio avrà grande voglia, peraltro conosce bene il nostro calcio e suoi avversari".