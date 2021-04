esclusiva Mauro Esposito: "Cagliari, felice per la crescita. Il gruppo è forte, Joao Pedro top"

Il Cagliari vede davvero la salvezza. Gli ultimi risultati fanno sperare concretamente ai sardi di poter restare in serie A. "Sono contentissimo perchè sarebbe veramente brutto retrocedere", dice a Tuttomercatoweb.com Mauro Esposito grande ex rossoblù. "Il Cagliari è una buonissima squadra e se si trova lì in lotta per non retrocedere significa che qualche sbaglio è stato fatto ma ho sempre pensato che la squadra sia buonissima, con ottimi giocatori. Ora che hanno recuperato, ci sono possibilità di salvarsi e lo meriterebbe anche la piazza".

La svolta quale può essere stata?

"Conosco bene Di Francesco, abito a Pescara e mi è capitato di incontrarlo. Dispiace perchè poteva far benissimo e invece è andata diversamente. Con un cambio allenatore c'è sempre scintilla che scatta nella squadra. Semplici magari ha ricompattato il gruppo e pian piano sono arrivati anche i risultati".

E' il Benevento ora a rischiare grosso?

"In questo momento tra le squadre che lottano per restare in A il Benevento è la più in difficoltà ma mi dispiacerebbe anche per i campani dopo il loro girone d'andata ottimo. Nelle ultime gare il calo però è stato evidente. Credo che fino al Genoa sia tutte in pericolo ancora ma come detto mi auguro che il Cagliari si salvi"

Joao Pedro protagonista ritrovato

"Non lo ha mai perso. Gli attaccanti in una stagione possono anche avere una flessione ma lui da anni ha una media gol pazzesca. Gran merito a lui per sua continuità realizzativa"