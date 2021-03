esclusiva Mutti: "Dea, peccato aver spianato la strada al Real. Ma il verdetto va accettato"

"Da tifoso speravo in qualcosa in più ma il gol ha compromesso la partita". Così Bortolo Mutti ai taccuini di Tuttomercatoweb.com parlando del ko di ieri dell'Atalanta col Real Madrid. "Credo fosse difficile far di più, a volte bisogna accettare il verdetto del campo, ricordando sempre chi avevi davanti. Ora si riparte con serenità".

Gli errori da cui sono nati i gol erano evitabili..

"Quel rinvio di Sportiello ha condizionato molto la gara. Senza quell'episodio si restava in partita e si poteva poi cambiare la struttura della squadra. L'errore però ci sta, il problema è che un avversario come il Real lo sfrutta subito. C'è il rammarico per aver spianato strada al Madrid".

C'è un problema portiere?

"Non lo so. Se Gasperini ha deciso così lo ha fatto in base a delle sue valutazioni sul lavoro dei ragazzi. La scelta è caduta è sul portiere in questo momento più affidabile".

C'è chi sostiene che per la prossima stagione serva un portiere anche più forte..

"Gollini è portiere importante e può andare oltre il suo valore, ha margini miglioramento. non credo ci sia questa necessità".

Che valutazioni si possono fare su questa Atalanta e la Champions^

"Il rammarico è quello di aver incontrato il Real. Col pubblico si poteva magari avere un'altra spinta però ogni annata ha i riscontri che dà il campo. Benissimo l'anno scorso, bene quest'anno. L'Atalanta è andata forte e ora in campionato la classifica è buona e può tornare in Champions. Sono annate che confortano per il lavoro che la squadra sta portando avanti. L'Atalanta va ringraziata".