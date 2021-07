esclusiva N. Amoruso: "Italia, fiducia ad Immobile. Tornerà quello della Scarpa d'oro"

Nicola Amoruso ha parlato a Tuttomercatoweb.com a margine del tornei di Padel Io aiuto il Meyer', organizzato dall Win Effect Firenze (torneo da lui vinto in coppia con Budel). Con Amoruso si è parlato della Nazionale: "Per gli azzurri - ha detto - finora un Europeo impeccabile, c'è stato un gran lavoro di Mancini. L'Italia sa sempre cosa fare, ha spirito di squadra e non è da tutti. In attacco ci aspettiamo l'Immobile della Scarpa d'oro, il giocatore che ha fatto la differenza nella Lazio. Diamogli fiducia, in questi anni ha fatto grandi cose".

