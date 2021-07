esclusiva Pierini: "Chiesa fuoriclasse. Inter ad oggi ancora superiore alla Juve"

Alessandro Pierini ha vestito anche la maglia azzurra nel corso della sua carriera e sulla finale contro l'Inghilterra ha detto a Tuttomercatoweb.com: "Forse è leggermente favorita l'Inghilterra ma questa Italia gioca bene e sa soffrire. Ora anche gli inglesi giocano a calcio, ma noi abbiamo più qualità. Bisogna capire se riusciremo a metterla in campo. Chiesa? Rispetto a suo padre è più precoce. quel che ha fatto Federico finora, Enrico non lo aveva ancora fatto. Se migliora ancora può diventare più forte del padre. E' un fuoriclasse, ha voglia e fame che unite alle qualità ne fanno un gran giocatore". Poi sulla Serie A: "Credo che ad oggi, nonostante la partenza di Hakimi, l'Inter resti più forte della Juve. Il mercato poi deve decollare. Certo se i bianconeri prendono Locatelli a metà campo fanno un grosso acquisto".

