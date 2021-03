ESCLUSIVA TMW - Progna: "Atalanta per la storia. Non prendere gol e sfrutta il contropiede"

esclusiva Progna: "Atalanta per la storia. Non prendere gol e sfrutta il contropiede"

E' la vigilia di Real Madrid-Atalanta, ritorno degli ottavi di Champions. Ne abbiamo parlato con Domenico Progna, ex capitano dei bergamaschi. "E' chiaro che sarà dura - ha detto intervenendo al TMW News - purtroppo l'uno a zero in favore degli spagnoli è un risultato un po' complicato e la Dea non dovrà prendere gol. La squadra dovrà essere accorta, segnare e tenere la gara viva. Dovrà provare a sfruttare il contropiede per far male al Real. Però va detto che l'Atalanta ha dimostrato di saper battere in passato Ajax e Liverpool. Se supera questo scoglio sarà nella storia. Dal punto di vista tattico Pessina ha dato molto equilibrio alla squadra, per il resto credo che ci siano le marcature a centrocampo e in difese molto vicine all'uomo e poi ripartenze. Speriamo che Zapata possa essere in condizione".

