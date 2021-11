esclusiva Pruzzo: "Felix impressionante, colpisce la sua semplicità. Spero non si guasti"

Chissà se alla Roma è nata una stella. Felix Afena-Gyan, classe 2003, ieri è stato decisivo con una doppietta per i giallorossi e oggi si parla solo di lui. Il Bomber Roberto Pruzzo dice a Tuttomercatoweb.com: "E' stato impressionante, già altre volte entrando aveva fatto vedere belle cose, ma ieri è stato eccezionale. Calma però, ora serve andarci cauti. Mourinho saprà gestirlo al meglio. Certo, se all'età di 18 anni entri in una gara del genere e sei decisivo si accendono tutte le luci...".

Da cosa è rimasto colpito in particolare?

"Dalla semplicità e la voglia, oltre alla disponibilità che giustamente dà alla squadra e al tecnico. Anche come comportamento è un ragazzo molto a posto, spero non si guasti".

Può dare lui la scossa alla Roma?

"Può essere una variante poi servono quelli anche un po' più esperti come Abraham che ora però non si accedono. Non so cosa sia successo, in un campionato come il nostro in cui peraltro far gol non è impossibile. Non riesco a capire, inciderà forse l'adattamento al campionato italiano che è diverso da quello inglese. Abraham per qualità e potenzialità è da due gol a partita".

A Firenze Vlahovic è paragonato a Batistuta...

"Bati a Firenze è un'icona irraggiungibile ma questo ragazzo ha qualità indiscutibili. Bisogna vedere quanto resta ma anche per la situazione psicologica che ha vissuto è da applausi".

Ora segna in tutti i modi...

"Adesso è anche rapinatore d'area, sfrutta gli errori degli avversari, capisce le situazioni, ha sempre più esperienza".

E' una Fiorentina da Europa?

"La concorrenza c'è, bisogna vedere quale tipo di Europa. La Fiorentina può essere da settimo-ottavo posto e poi comunque essere occorre vedere se al mercato c'è possibilità di migliorare. Berardi? Vedo che si parla di giocatori importanti che possono aggiungere qualità".