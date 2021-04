esclusiva Vecchi: "Gigio resterà e farà la storia. Futuro Buffon? Ama tanto il campo"

William Vecchi ex portiere e preparatore del Milan e della Juve parla del futuro di Donnarumma e non solo: "A mio parere resta in rossonero - dice a Tuttomercatoweb.com - ho questa sensazione. Anche per riconoscenza, ma a parte che è cresciuto lì, gli propongono soldi a sufficienza compresi i bonus. Restando può fare la storia".

Il Milan adesso come lo vede?

"Deve stare attentissimo, sono un po' preoccupato da milanista perchè dietro stanno pedalando: Speriamo di recuperare gli infortunati e di riuscire a centrare il 4° posto. Con la Samp la squadra non mi è piaciuta, ma ultimamente forse i troppi infortuni hanno inciso e non siamo più belli come prima".

Lei conosce bene Buffon: che succederà il prossimo anno?

"Gigi è innamorato del suo lavoro, è difficile dire cosa accadrà; adesso mi viene da abbinarlo a Totti quando gli dicevano che doveva smettere e lui non voleva. Gigi ama il campo, la gara. C'è ril ischio che l'età possa incidere, vedremo. Però, ripeto, lo accosto a Totti per la passione per il pallone".

Parlando di portieri come giudica Musso?

"Buon portiere ma non è mio il idolo perchè uscendo fa troppo la croce da sudamericano. Tra gli italiani ci sono oltre a Donnarumma, Gollini, Meret, Cragno. Siamo a posto anche se ci sono troppi stranieri: 9 titolari sono di altri paesi e di qualcuno si potrebbe fare a meno".

Silvestri è pronto per una big?

"Non lo conosco caratterialmente. Oltre alle qualità tecniche per giocare in una big occorre essere anche forti mentalmente"