esclusiva Vinazzani: "Zidane adatto alla Juve. Ma Allegri resta una garanzia"

Con Claudio Vinazzani al TMW News si è parlato di allenatori e non solo. "Zidane è un tecnico adatto alla Juve, è abituato ad una big e alla gestione di giocatori di livello. Potrebbe essere la soluzione giusta per i bianconeri. Certo, Allegri è una garanzia, quando c'è da vincere, vince. E' fatto su misura per una squadra che vuol vincere, che poi è la cosa che interessa". Da ex laziale ed ex partenopeo ha detto: "Domani la formazione di Inzaghi deve vincere contro una Fiorentina che a volta gioca bene venti minuti e poi si assenta. Vlahovic? Gran rivelazione, bravo Prandelli a farlo giocare e Corvino a portarlo in Italia. Per quanto riguarda i viola e l'allenatore del futuro si parla di De Zerbi che è una garanzia per il gioco e la valorizzazione dei giocatori. Ma vedrei bene anche Italiano. Se lo Spezia si salva ha fatto un miracolo. Tornando alla lotta Champions chi ha il destino del quarto posto nelle mani è il Napoli che ha quattro gare abbordabili e vincendole tutte si qualifica".

