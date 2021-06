Euroflop per Calhanoglu. Il Milan si allontana e l’Inter ci prova. Ma torna Diaz

Il piano di Hakan Calhanoglu era di sfruttare al meglio la vetrina internazionale dell’Europeo per ottenere offerte migliori rispetto a quella del Milan. Ma è chiaro che il piano del giocatore rossonero non sia andato in porto, considerando gli zero punti su nove della Turchia, degli otto gol incassati e solo uno segnato. Tre ko su tre che ha mandato su tutte le furie la calorosa tifoseria turca. Nell’occhio del ciclone i senatori del gruppo, a partire da Calhanoglu, che invece di brillare con la nazionale ha deluso.

Il Milan gli aveva proposto un rinnovo a 4 milioni di euro per cinque anni, e il giocatore non ha ancora risposto. Anzi, nelle ultime ore il suo agente ha allacciato rapporti con l’Inter che vorrebbe prenderlo a parametro zero. Un “tradimento” da parte di Calha che dopo quattro anni in rossonero potrebbe cambiare sponda del Naviglio. Ma per il Milan è soprattutto una valutazione tecnica. Calhanoglu per Massara e Maldini non vale un ingaggio da 5 milioni all’anno e dunque non arriveranno mai alle cifre richieste dal turco. Al momento l’addio di Hakan è vicinissimo, ma per il passaggio all’Inter serve trovare l’accordo definitivo sulle cifre.

Il Milan in settimana proverà a chiudere per Brahim Diaz in prestito con diritto di riscatto dal Real Madrid. Da stabilire solo la cifra dell'opzione a favore dei rossoneri. E’ possibile che gli spagnoli inseriscano anche un contro riscatto nell’operazione. Trattativa agevolata dagli ottimi rapporti tra Carlo Ancelotti e Paolo Maldini.