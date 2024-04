Fabiani conferma: "È Kamada a decidere il suo destino, clausola scade il 30 maggio"

“Luis Alberto ha fatto un’uscita estemporanea ma tipica del ragazzo. Nulla di particolare". Così Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ai microfoni di 'Radio Sei' è tornato sull'ultima uscita del centrocampista spagnolo, calciatore che dopo la vittoria contro la Salernitana ha chiesto alla società capitolina di essere liberato a fine stagione con la risoluzione del contratto.

Nel corso del botta e risposta, Fabiani ha poi fatto il punto sul futuro di Daichi Kamada, centrocampista giapponese ex Eintracht Francoforte arrivato la scorsa estate a parametro zero con un contratto di una stagione più opzione per le due successive: "Kamada con Tudor sta trovando uno spazio importante. I segnali li trovano gli indiani, ha un certo tipo di contratto che ha richiesto lui per fare un anno a Roma e riservarsi la possibilità di rimanere o meno. Lui può esercitare l’opzione della clausola, la Lazio può farci ben poco. Nell’ultimo periodo Kamada sta dimostrando di essere un ottimo giocatore. La clausola scade il 30 di maggio e la può esercitare solo lui. A noi non ha manifestato nessuna decisione ancora: nella vita tutti sono utili e nessuno è indispensabile”.

