Falcinelli saluta la Stella Rossa: "Scritta una piccola pagina di storia". Tornerà al Bologna

Diego Falcinelli, attaccante del Bologna, su Instagram ha salutato la Stella Rossa, con cui ha disputato l'ultima stagione dopo il prestito al Perugia, e dove ha vinto il campionato. "È stato un anno per me molto importante ho fatto parte di una grandissima società, di un gruppo splendido, sin da subito il popolo serbo mi ha accolto a braccia aperte e per questo ve ne sarò sempre grato. Abbiamo scritto una piccola pagina di storia di questo grandissimo club e sono onorato di averne fatto parte. La mia scelta è stata esclusivamente familiare, lascio in un bellissimo paese tanti amici sia in campo che fuori che avrò sicuramente l’occasione di rincontrare! Avrete sempre un tifoso in più! Forza Zvezda", ha scritto l'attaccante, tornato al Bologna con cui ha un contratto fino al 2022.