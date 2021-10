Farris: "Coi bomber che abbiamo, i gol di Dimarco e D'Ambrosio sono un valore aggiunto"

Massimiliano Farris ha oggi guidato l'Inter dalla panchina vista l'assenza di Simone Inzaghi, squalificato e sulla tribuna dello stadio di Empoli. Il vice di Simone, al termine della gara con i toscani, è intervenuto così ad 'Inter Tv': "Oggi c'è stata una buona prestazione della squadra, il risultato poteva essere più rotondo. La prestazione c’è stata, abbiamo fatto ciò che volevamo. Siamo stati superiori e siamo consapevoli e dispiaciuti di aver perso qualche punto. Ma non pensiamo alle polemiche, abbiamo dietro una società forte che pensa a queste cose".

"Stasera abbiamo fatto delle rotazioni, e chi gioca di meno quando scende in campo deve fare delle prestazioni importanti. I gol di Dimarco e D’Ambrosio, con i bomber che abbiamo, sono un valore aggiunto. Anche in superiorità numerica abbiamo fatto girare la palla, oggi il gol lo meritavano anche Lautaro e Sanchez. Se hanno sbuffato in occasione delle sostituzioni? Il giocatore mai contento di uscire, quando tutto rimane nei limiti nell’educazione non c’è problema" ha concluso Farris.