TMW Fatta per Zalewski all'Inter. Accordo per il rinnovo con la Roma, ora il prestito ai nerazzurri

vedi letture

Nicola Zalewski all'Inter può considerarsi cosa fatta, o quasi. Secondo quanto raccolto da TMW, l'esterno polacco classe 2002 ha infatti trovato l'accordo con la Roma per il rinnovo di contratto fino al 2026.

Il prolungamento, non scontato considerando la distanza registrata soprattutto in estate - quando Zalewski era a un passo dal trasferimento in Turchia - e facilitato anche dall'opera di mediazione del suo agente Giampiero Pocetta con il club capitolino, era un passaggio necessario per il trasferimento in nerazzurro.

L'operazione. Rinnovato il contratto, Zalewski può infatti sposare l'Inter: l'affare si chiuderà in prestito oneroso con diritto di riscatto, fissato tra i 5 e i 7 milioni di euro. L'esterno, che a questo punto sarà a disposizione di Simone Inzaghi dopo il derby con il Milan in programma domani a San Siro, è atteso già in giornata a Milano per poi sottoporsi alle visite mediche di rito propedeutiche alla firma con i nerazzurri.