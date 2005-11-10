Fenerbahce, Kartal: "La Roma ha la rosa più forte della sua storia: li abbiamo studiati bene"

L'allenatore dei turchi elogia la Roma ma fa intuire la propria fiducia per la sfida contro la squadra di Gasperini

In vista dell'esordio europeo contro la Roma, il tecnico del Fenerbahçe Ismail Kartal ha espresso grande determinazione in conferenza stampa, sottolineando la meticolosa preparazione tattica svolta dalla squadra: "Abbiamo quasi ultimato il lavoro analizzando ogni dettaglio della Roma. I giallorossi stanno attraversando un momento di forma eccellente con tre vittorie in campionato e vantano probabilmente la rosa più forte della loro storia, guidata da due anni da uno specialista come Gasperini. Per l'esordio di domani abbiamo studiato un assetto tattico ad hoc per opporci al loro sistema e sfruttare i loro punti deboli".

"Sfrutteremo le loro lacune: tendono a concedere spazi, li sfrutteremo"

L'allenatore dei turchi ha poi chiarito l'atteggiamento che pretenderà dai suoi uomini, assicurando che il Fenerbahçe non si limiterà a difendersi e ripartire: "La Roma è una squadra solida che pressa a tutto campo, ma per il loro modo di interpretare la gara tendono a concedere spazi e a rischiare in determinate zone. Noi non faremo un gioco basato unicamente sulle transizioni, ma cercheremo di punirli proprio in quelle crepe. Nonostante le defezioni di Asensio e Guendouzi, ho massima fiducia negli interpreti a disposizione: chi scenderà in campo darà il massimo per la maglia".

"Chiedo ai tifosi di sostenere la squadra dall'inizio alla fine"

Il match segna un momento storico per la compagine di Istanbul, pronta a riassaporare l'atmosfera della massima competizione continentale: "Siamo felicissimi ed emozionati di riportare questo club in Champions League dopo 18 anni di assenza. È un traguardo raggiunto tutti insieme e una partita d'esordio che richiede massima maturità strategica. I nostri tifosi sono fondamentali, il nostro dodicesimo uomo in campo: chiedo loro di sostenere la squadra dall'inizio alla fine, perché uniti possiamo giocarcela a viso aperto contro chiunque".