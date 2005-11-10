Skriniar: "Roma squadra fortissima, ricca di talento e agonismo. Mai facile contro Gasperini"
Alla vigilia del debutto europeo contro la Roma, il difensore del Fenerbahçe Milan Škriniar ha parlato del ritorno ad altissimi livelli del club: "Siamo felici ed emozionati perché la Champions League torna in questo splendido stadio dopo 18 anni. Avvertiamo una grande responsabilità nei confronti dei nostri tifosi. La Roma è una squadra fortissima, ricca di talento e agonismo, ma ci siamo preparati al meglio e vogliamo conquistare i nostri primi punti europei. Per batterli dovremo restare uniti sia in fase difensiva sia in attacco, colpendo i loro punti deboli".
"Abbiamo fatto un lavoro di analisi impeccabile e siamo pronti"
Il centrale slovacco, con un lungo passato in Italia, conosce bene le insidie delle formazioni guidate dal tecnico nerazzurro: "Ho affrontato le squadre di Gasperini molte volte ed è sempre stata una battaglia. Propone un calcio estremamente fisico, intenso e basato su ritmi altissimi; con il livello della rosa della Roma la loro qualità è aumentata ulteriormente. Abbiamo fatto un lavoro di analisi impeccabile e siamo pronti. In spogliatoio abbiamo il giusto mix tra senatori esperti ed esordienti, ma la carica che ti dà questa coppa è la stessa per tutti".
Škriniar ha infine rievocato le tappe che hanno portato i turchi al tabellone principale, indicando la rotta per il prosieguo della stagione: "Contro il Lione sapevamo di giocarci il tutto per tutto: c'era un po' di tensione, ma abbiamo centrato il traguardo. Ora vogliamo dimostrare a tutti il nostro valore e la nostra forza. Quando indossi una maglia prestigiosa come quella del Fenerbahçe, l'obiettivo deve essere sempre e solo puntare al massimo".