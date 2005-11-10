Skriniar: "Roma squadra fortissima, ricca di talento e agonismo. Mai facile contro Gasperini"

Il difensore del Fenerbahce ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma

Alla vigilia del debutto europeo contro la Roma, il difensore del Fenerbahçe Milan Škriniar ha parlato del ritorno ad altissimi livelli del club: "Siamo felici ed emozionati perché la Champions League torna in questo splendido stadio dopo 18 anni. Avvertiamo una grande responsabilità nei confronti dei nostri tifosi. La Roma è una squadra fortissima, ricca di talento e agonismo, ma ci siamo preparati al meglio e vogliamo conquistare i nostri primi punti europei. Per batterli dovremo restare uniti sia in fase difensiva sia in attacco, colpendo i loro punti deboli".

"Abbiamo fatto un lavoro di analisi impeccabile e siamo pronti"

Il centrale slovacco, con un lungo passato in Italia, conosce bene le insidie delle formazioni guidate dal tecnico nerazzurro: "Ho affrontato le squadre di Gasperini molte volte ed è sempre stata una battaglia. Propone un calcio estremamente fisico, intenso e basato su ritmi altissimi; con il livello della rosa della Roma la loro qualità è aumentata ulteriormente. Abbiamo fatto un lavoro di analisi impeccabile e siamo pronti. In spogliatoio abbiamo il giusto mix tra senatori esperti ed esordienti, ma la carica che ti dà questa coppa è la stessa per tutti".

Škriniar ha infine rievocato le tappe che hanno portato i turchi al tabellone principale, indicando la rotta per il prosieguo della stagione: "Contro il Lione sapevamo di giocarci il tutto per tutto: c'era un po' di tensione, ma abbiamo centrato il traguardo. Ora vogliamo dimostrare a tutti il nostro valore e la nostra forza. Quando indossi una maglia prestigiosa come quella del Fenerbahçe, l'obiettivo deve essere sempre e solo puntare al massimo".