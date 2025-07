Ferguson e la Roma sono ormai vicini: grandi passi avanti nella trattativa con il Brighton

La Roma ha compiuto grandi passi in avanti per Evan Ferguson. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l'accordo con il Brighton per l'attaccante sta entrando nelle fasi finali ed è attualmente in corso una trattativa per ottenere il via libera dei Seagulls il prima possibile. L'irlandese ha già fatto sapere di volere i giallorossi e i dialoghi per ottenere un'intesa stanno procedendo rapidamente.

In carriera il classe 2002 vanta 80 presenze e 17 gol con il Brighton, 39 gettoni e 18 centri con il Brighton Under 21, 8 apparizioni con il West Ham, 4 partite con il Bohemians, 3 incontri e una rete con il Brighton Under 18 e 2 match con il Bohemians in Youth League. Con la Nazionale è sceso in campo 22 volte, segnando 5 gol. A queste ci sono da aggiungere le 2 presenze con l'Under 21, le 3 con l'Under 17, con 3 reti all'attivo, quella con l'Under 16 e le 4 con l'Under 15, impreziosite da 2 centri.

Il suo contratto con il Brighton scadrà nel 2029 e quindi gli inglesi, che non hanno necessità di vendere, non faranno sconti al club della Capitale. Manca però poco al traguardo finale, l'affare è davvero alle ultime battute.