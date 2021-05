Finale Champions a Porto. Ceferin: "Giusto permettere ai tifosi di seguire la partita allo stadio"

Il presidente UEFA, Aleksander Ceferin, ha spiegato il cambio sede della finale di Champions League, che passa da Istanbul a Porto, con l'accesso a un massimo di 12mila spettatori: “Dopo l'anno che i tifosi hanno sopportato, non è giusto che non abbiano la possibilità di vedere le loro squadre nella partita più importante della stagione. Ancora una volta ci siamo rivolti ai nostri amici in Portogallo per aiutare sia la UEFA che la Champions League e sono, come sempre, molto grato all'FPF e al governo portoghese per aver accettato di organizzare la partita con così poco preavviso".