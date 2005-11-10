Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Fiorentina, si accelera per Pellegrino. Può arrivare a prescindere da Kean

Fiorentina, si accelera per Pellegrino. Può arrivare a prescindere da Kean TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessandra Stefanelli
autore
Alessandra Stefanelli
Oggi alle 10:34Serie A
La Fiorentina accelera per Mateo Pellegrino. Il Parma apre al prestito con obbligo da 30 milioni, mentre resta sul tavolo l’interesse per Piccoli.

Mateo Pellegrino è il principale obiettivo individuato da Fabio Paratici per rinforzare l’attacco della Fiorentina. Come scrive La Nazione, i contatti con il Parma proseguono da tempo e la trattativa sarebbe già entrata in una fase avanzata. La società viola sta valutando la possibilità di anticipare l’operazione senza attendere necessariamente la cessione di Moise Kean, così da consegnare il nuovo centravanti all’allenatore il prima possibile.

Il Parma apre al prestito con obbligo

Negli ultimi giorni il club emiliano avrebbe dato la propria disponibilità a discutere una formula basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’operazione prevederebbe un primo pagamento di circa 5 milioni di euro, seguito da un riscatto fissato intorno ai 25 milioni nella prossima estate. L’investimento complessivo raggiungerebbe quindi quota 30 milioni.

La Fiorentina riflette sui tempi

La dirigenza viola deve ora decidere se procedere immediatamente oppure collegare l’arrivo di Pellegrino alla situazione di Moise Kean. L’intenzione, però, sarebbe quella di evitare attese troppo lunghe e sfruttare l’apertura manifestata dal Parma. A rendere ancora più interessante lo scenario c’è l’interesse del Parma per Roberto Piccoli. Il centravanti piace al club emiliano e potrebbe creare un incastro favorevole tra le due società, pur trattandosi al momento di operazioni distinte.

Pellegrino resta comunque il nome in cima alla lista della Fiorentina. I contatti sono continui e la formula è stata impostata: ora servirà trovare l’intesa definitiva su cifre, condizioni e tempistiche.

Segui tutte le partite della tua squadra a soli 9,99€. Attiva l’Offerta di TIMVISION con DAZN!
Articoli correlati
Zola ricorda Baresi: "Esempio e ispirazione. Un vero grande Capitano" Zola ricorda Baresi: "Esempio e ispirazione. Un vero grande Capitano"
Parma, colpo dal Borussia Dortmund: ecco l'annuncio di Ousmane Diallo Parma, colpo dal Borussia Dortmund: ecco l'annuncio di Ousmane Diallo
Parma, Krause spoilera l'annuncio di Diallo: su X spunta la bandierina spagnola Parma, Krause spoilera l'annuncio di Diallo: su X spunta la bandierina spagnola
Altre notizie Serie A
Roma, dal preferito Nusa alle voci su Leao: il punto sulla ricerca dell'esterno offensivo... Roma, dal preferito Nusa alle voci su Leao: il punto sulla ricerca dell'esterno offensivo
Frattesi e Pavard senza sacrificare i big? L'Inter studia le cessioni prima del colpo... TMWFrattesi e Pavard senza sacrificare i big? L'Inter studia le cessioni prima del colpo a destra
Galliani: "Baresi trattava direttamente ad Arcore, ora ha raggiunto il suo presidente"... Galliani: "Baresi trattava direttamente ad Arcore, ora ha raggiunto il suo presidente"
Infantino fa dietrofront sul Fifa Forward Enterprise e la UEFA passa all'attacco:... Infantino fa dietrofront sul Fifa Forward Enterprise e la UEFA passa all'attacco: le top news delle 13
Il Cagliari conferma: "Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione". Le ultime... Il Cagliari conferma: "Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione". Le ultime sull'attaccante
Napoli bloccato dalle non cessioni: Gutierrez può sbloccare il mercato TMWNapoli bloccato dalle non cessioni: Gutierrez può sbloccare il mercato
Manchester City-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu lancia Iddrissou con Esposito... Manchester City-Inter, le formazioni ufficiali: Chivu lancia Iddrissou con Esposito
Lazio, Zaccagni: "Ciò che succede all'esterno non piace a nessuno, cerchiamo di isolarci"... Lazio, Zaccagni: "Ciò che succede all'esterno non piace a nessuno, cerchiamo di isolarci"
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Inter, ora il prossimo obiettivo è Curtis Jones. Juventus, dopo Kolo Muani attenzione anche a Zirkzee. Il Como pronto a chiudere per Chalobah. La Roma in forte pressing su Read
Primo piano
Immagine top news n.0 Il Cagliari conferma: "Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione". Le ultime sull'attaccante
Immagine top news n.1 Retromarcia della FIFA, la UEFA: "Dimostrato a Infantino che calcio non è in vendita"
Immagine top news n.2 Lazio, Gattuso chiude il 'caso' Taylor: "Per me fa parte del gioco, dopo 30 minuti è finito tutto"
Immagine top news n.3 La Serie A fa fatica a vendere. Solo due club hanno incassato più di 50 milioni
Immagine top news n.4 FIGC, acquisita la documentazione per Euro 2032: ecco le 13 città che si sono candidate
Immagine top news n.5 Un mese alla fine del calciomercato, tutti i trasferimenti già ufficiali in Serie A
Immagine top news n.6 Infantino fa retromarcia e annuncia: "Il Fifa Forward Enterprise non verrà portato avanti"
Immagine top news n.7 Juventus, corsa contro il tempo per Kolo Muani. Poi assalto ad Alajbegovic. Sogno Zirkzee
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Da Allegri e Fabregas può arrivare l'assist per due talenti necessari per Mancini Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il mercato dell'Inter non si può fermare al colpo Stones
Immagine news podcast n.2 La Juventus si è data un limite: perché è il dentro o fuori per Kolo Muani
Immagine news podcast n.3 Castro-Dovbyk è un doppio colpo che fa tutti felici: anche Gasp e le casse di Saputo
Immagine news podcast n.4 Milan, Juventus e Napoli hanno già in casa tre acquisti 'inattesi'
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Carlo Pellegatti si commuove per Baresi: "È stato l'essenza pura del Milan"
Immagine news Altre Notizie n.2 Raffaele Ranucci su Baresi: "L'abbraccio a USA '94? Volevo piangere anche io"
Immagine news Altre Notizie n.3 Filippo Galli ricorda Baresi: "Un esempio per tutti, moderno ancora oggi"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, dal preferito Nusa alle voci su Leao: il punto sulla ricerca dell'esterno offensivo
Immagine news Serie A n.2 Frattesi e Pavard senza sacrificare i big? L'Inter studia le cessioni prima del colpo a destra
Immagine news Serie A n.3 Galliani: "Baresi trattava direttamente ad Arcore, ora ha raggiunto il suo presidente"
Immagine news Serie A n.4 Infantino fa dietrofront sul Fifa Forward Enterprise e la UEFA passa all'attacco: le top news delle 13
Immagine news Serie A n.5 Il Cagliari conferma: "Esposito ha lasciato il ritiro senza autorizzazione". Le ultime sull'attaccante
Immagine news Serie A n.6 Napoli bloccato dalle non cessioni: Gutierrez può sbloccare il mercato
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Avellino, Nesta: "Test importante per noi. Lazio? Spero possa tornare la pace"
Immagine news Serie B n.2 Empoli, Guarino saluta l'Italia: il difensore vicino al Samsumspor. I dettagli
Immagine news Serie B n.3 L'allievo alla corte del "maestro" Pippo Inzaghi: Vavassori, a Palermo per crescere
Immagine news Serie B n.4 Palermo, ecco Vavassori: il classe 2005 arriva in prestito secco dall'Atalanta
Immagine news Serie B n.5 Sampdoria, oggi il Novara: e Corradi valuta positivamente Tutino e Depaoli. Il punto
Immagine news Serie B n.6 Palermo, Pohjanpalo "Non ho firmato fino al 2029 per restare quattro anni e mezzo in B"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Vado, rinforzo in difesa: dalla Sampdoria arriva in prestito Lorenzo Malanca
Immagine news Serie C n.2 Pescara, Pellacani: "Spezia e Reggiana favorite per la promozione, poi il Ravenna"
Immagine news Serie C n.3 Casertana, rinforzo sull'esterno: ecco Vezzoni, firma un contratto biennale. La nota
Immagine news Serie C n.4 Torres, Brentan: "Più entusiasmo rispetto all'anno scorso. Spezia? Ci arriviamo carichi"
Immagine news Serie C n.5 Casertana, rinnovo per Oukhadda: il difensore firma un contratto biennale
Immagine news Serie C n.6 Crotone, poker di acquisti: ecco Stauciuc e Tordini e i ritorni di Ruggiero e Guerra
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Cardiff-Roma, i giallorossi proseguono la preparazione in Galles
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Manchester City-Inter, sfida di prestigio a Hong Kong
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Juventus-Nizza, bianconeri a caccia di conferme
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dragoni al Chelsea è un trasferimento da record: è l'italiana più pagata di sempre
Immagine news Calcio femminile n.2 Chelsea, arriva Giulia Dragoni dal Barcellona. Quadriennale per l'azzurra
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina Femminile, primo contratto pro per Baccaro: ha firmato fino al 2028
Immagine news Calcio femminile n.4 Decreto sport e femminile. Appetiti e Nannicini a Berruto: "Il calcio femminile meritava l'1%"
Immagine news Calcio femminile n.5 Dall'Europeo U17 al Mondiale, le competizioni femminili a rischio per lo scontro UEFA-FIFA
Immagine news Calcio femminile n.6 Il saluto di Merlo all'Inter: "Dai campetti di periferia a San Siro. Chi l'avrebbe immaginato"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Uomo vero, allenatore che ha segnato un'epoca: la storia di Osvaldo Bagnoli Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Chi ha fatto brutta figura? Tutti noi ma per colpa solo loro…
Accadde Oggi
Immagine news Accadde Oggi... n.3 1 agosto 1926, viene fondato l'Associazione Calcio Napoli. Questa sera festa da Piazza della Carità
Immagine news Fantacalcio n.3 Fantacalcio, la scheda su Ricardo Mangas al Monza
Newsticker
09:41 Euro2032, 16 stadi candidati: tre a Roma e due a Napoli
06:26 Euro2032, stop alle candidature: ora la palla passa alla Figc
31/07 Euro2032, scaduto il termine per candidare gli stadi
31/07 Addio a Franco Baresi, l’ultimo grande libero e leggenda del Milan
29/07 Mancini: «Pentito di aver lasciato tre anni fa, adesso torniamo a far giocare bene la Nazionale»