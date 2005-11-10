Fiorentina, si accelera per Pellegrino. Può arrivare a prescindere da Kean

La Fiorentina accelera per Mateo Pellegrino. Il Parma apre al prestito con obbligo da 30 milioni, mentre resta sul tavolo l’interesse per Piccoli.

Mateo Pellegrino è il principale obiettivo individuato da Fabio Paratici per rinforzare l’attacco della Fiorentina. Come scrive La Nazione, i contatti con il Parma proseguono da tempo e la trattativa sarebbe già entrata in una fase avanzata. La società viola sta valutando la possibilità di anticipare l’operazione senza attendere necessariamente la cessione di Moise Kean, così da consegnare il nuovo centravanti all’allenatore il prima possibile.

Il Parma apre al prestito con obbligo

Negli ultimi giorni il club emiliano avrebbe dato la propria disponibilità a discutere una formula basata su un prestito oneroso con obbligo di riscatto. L’operazione prevederebbe un primo pagamento di circa 5 milioni di euro, seguito da un riscatto fissato intorno ai 25 milioni nella prossima estate. L’investimento complessivo raggiungerebbe quindi quota 30 milioni.

La Fiorentina riflette sui tempi

La dirigenza viola deve ora decidere se procedere immediatamente oppure collegare l’arrivo di Pellegrino alla situazione di Moise Kean. L’intenzione, però, sarebbe quella di evitare attese troppo lunghe e sfruttare l’apertura manifestata dal Parma. A rendere ancora più interessante lo scenario c’è l’interesse del Parma per Roberto Piccoli. Il centravanti piace al club emiliano e potrebbe creare un incastro favorevole tra le due società, pur trattandosi al momento di operazioni distinte.

Pellegrino resta comunque il nome in cima alla lista della Fiorentina. I contatti sono continui e la formula è stata impostata: ora servirà trovare l’intesa definitiva su cifre, condizioni e tempistiche.