TMW Leao soprattutto, ma non solo. Chi può finanziare gli ultimi colpi del Milan

Senza acuti di particolare clamore, almeno da parte delle big, siamo arrivati ad un mese esatto dalla fine del calciomercato. Con praticamente tutte le società di Serie A che devono ancora portare a termine decine di affari considerando entrate ed uscite. Fra queste c'è sicuramente il Milan, sospeso fra la voglia di investire ancora dopo i 100 milioni spesi fra Gonçalo Ramos e Mario Gila e la necessità di vendere e sfoltire.

Leao è il caso più spinoso

Inutile girarci intorno. La questione Rafael Leao è il tema caldo all'interno della stanza dei bottoni rossonera. Il portoghese è volato in Australia per mettersi a disposizione di Amorim, ma i dubbi sul suo futuro aumentato col passare dei giorni. Perché il suo percorso al Milan sembra giunto al termine e anche in società sembrano averne preso consapevolezza, col giocatore stesso che non ha nascosto la propria voglia di provare altro. Il problema come spesso capita è il prezzo giusto: 60 milioni, quello fatto dal Milan. 40 milioni, quello pensato dal Fenerbahce, al momento unica squadra mossasi con concretezza.

Gimenez e un centrocampista per finanziare gli ultimi colpi

Anche Santiago Gimenez è in uscita, sebbene a cifre nettamente inferiori rispetto a quelle di Leao. Col messicano in odore di cessione anche un centrocampista fra Fofana e Loftus-Cheek, così come Bondo. Uscite importanti, che insieme a Leao potrebbero portare un tesoretto da 70-80 milioni di euro. Soldi che il Milan userà per completare la rosa: l'idea è andare a trovare un altro interprete offensivo di peso, specialmente con l'eventuale addio di Leao. Anzi, forse due, considerando anche i problemi fisici di Pulisic degli ultimi mesi.