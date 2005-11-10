Douglas Luiz giura amore alla Juventus, ma può essere la pedina per arrivare a Zirkzee

Il volto della giornata in casa Juventus è quello di Douglas Luiz, protagonista in positivo dopo mesi complicati. Il centrocampista brasiliano ha deciso la sfida contro il Nizza con una rete di pregevole fattura, conquistando la terza presenza da titolare consecutiva in questo precampionato sotto la gestione di Luciano Spalletti.

Douglas Luiz vuole restare

Il brasiliano al termine del match non ha nascosto le proprie intenzioni e punta a convincere ambiente e società a cambiare valutazione sul suo futuro: "È stato il mio obiettivo fin dal primo allenamento, quando sono tornato. Questa è la mia priorità: restare qui e dimostrare a tutti che posso dare il massimo. Negli ultimi due anni non ho giocato molto ma ora è tutto diverso". Parole che confermano la volontà del giocatore di restare alla Juventus e giocarsi le proprie possibilità.

La chiave per Zirkzee

Nonostante i segnali incoraggianti, il mercato resta un tema centrale. Come scrive La Stampa, i bianconeri continuano a valutare una possibile uscita e resta viva l’idea di uno scambio con il Manchester United che coinvolga Joshua Zirkzee. L’attaccante olandese piace molto alla dirigenza, ma Spalletti cerca un profilo più vicino a quello di un centravanti puro. Un’operazione con Douglas Luiz potrebbe comunque diventare la chiave per sbloccare movimenti sia in attacco sia a centrocampo.