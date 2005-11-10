Inter, c'è il rilancio per Curtis Jones: offerti 35 milioni di euro al Liverpool

L’Inter alza a 35 milioni l’offerta per Curtis Jones, richiesto da Chivu. Il Liverpool ne pretende 40, mentre resta viva anche la pista Romero.

L’Inter torna con decisione su Curtis Jones. Il centrocampista inglese è stato espressamente richiesto da Cristian Chivu, convinto che nella rosa nerazzurra manchi un giocatore capace di abbinare forza fisica, progressione e verticalizzazioni. Come scrive Tuttosport, attraverso alcuni intermediari, il club avrebbe aumentato la propria proposta fino a 35 milioni di euro, avvicinandosi alla valutazione di 40 milioni fissata dal Liverpool.

Jones aspetta l’Inter

Il classe 2001 continua a manifestare il proprio gradimento per la destinazione nerazzurra. Dopo aver rifiutato il Nottingham Forest, Jones ha messo un “like” alla notizia dell’arrivo a Milano di John Stones, ulteriore indizio della sua volontà. Il principale ostacolo resta il contratto in scadenza nel 2027. Il Liverpool non vuole svendere il giocatore, mentre per Marotta e Ausilio è difficile giustificare con Oaktree un investimento da 40 milioni per un calciatore che potrebbe liberarsi gratuitamente tra una stagione.

Frattesi verso l’uscita

L’arrivo di Jones sarebbe legato anche alla cessione di Davide Frattesi, considerato sacrificabile per liberare spazio e risorse a centrocampo. La trattativa potrebbe quindi trasformarsi nel grande tormentone di agosto.

Romero resta un obiettivo

L’Inter continua contemporaneamente a seguire Cristian Romero. L’arrivo di Stones consente alla dirigenza di affrontare i colloqui con il Tottenham senza urgenza, ma anche l’operazione per l’argentino richiederebbe circa 40 milioni. Per finanziare entrambi gli acquisti saranno necessarie alcune partenze. Resta inoltre da coprire la fascia destra dopo l’addio di Dumfries.