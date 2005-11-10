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Fiorentina, accordo totale per la cessione di Beltran al River: manca solo l'ok del giocatore

Fiorentina, accordo totale per la cessione di Beltran al River: manca solo l'ok del giocatore TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2025
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
Oggi alle 12:52Serie A

Accordo totale tra Fiorentina e River Plate per la cessione di Lucas Beltran. Secondo quanto raccolto da TMW, si attende ormai soltanto l'ok dell'attaccante argentino per chiudere il trasferimento e riportarlo dove tutto è iniziato.

Beltran, reduce dal prestito al Valencia della stagione appena passata con 30 presenze, 3 gol e 2 assist, tornerebbe a vestire la maglia dei Millonarios dopo tre anni. Operazione a titolo definitivo.

Fonte Niccolò Ceccarini
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