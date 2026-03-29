Lucas Beltrán, il sogno di ritornare al River Plate. Oppure rimanere al Valencia

Lucas Beltran sembrava un grande acquisto. 25 milioni per acquistarlo dal River Plate, dopo una stagione da 16 gol in 36 presenze. Sembrava l'inizio di una storia di successo, invece alla Fiorentina non ha fatto benissimo. Dieci gol il primo anno - ben quattro in Conference League - solamente sei nella seconda stagione, tanto da far scegliere alla viola di cederlo in Spagna, al Valencia, seppur in prestito secco.

In questa stagione non sta facendo meglio, eppure preferirebbe restare nella Liga invece che tornare a Firenze. "Mi piacerebbe rimanere qui, ma per adesso non ci sono stati contatti. Nel contratto non ci sono opzioni o clausole per un possibile acquisto. La trattativa potrebbe iniziare al termine del prestito, ma per adesso non c'è stato nulla".

Il sogno però è un altro, cioè quello di ritornare in patria dopo tre stagioni non all'altezza delle proprie aspettative. "Dal River non mi hanno ancora chiamato, ma se succederà ci penserò. È difficile dire di no al River. Ho due sogni grandi: vincere la Libertadores con il River e diventare capitano del club. Lo volevo quando ero lì. Non so quando né se succederà, ma il River è il posto dove sono stato felice, dove mi hanno formato e dove ho vinto titoli". Oggi Lucas Beltran compie 25 anni.