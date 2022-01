Fiorentina, Arsenal pronto a formalizzare l'offerta per Vlahovic ma gli agenti sono un ostacolo

Secondo quanto riportato da La Nazione, l'Arsenal dovrebbe formalizzare l'offerta per Dusan Vlahovic entro 48 ore. Una proposta d'acquisto da 70 milioni di euro per il centravanti serbo che intanto continua a nicchiare e soprattutto a segnare. I londinesi avrebbero deciso di provare a stringere i tempi per evitare inserimenti estivi di squadre come Man City e Juventus, ma dovranno fare i conti, oltre che con la Fiorentina, in special modo con l'entourage del calciatore, pronto a chiedere fior di milioni per l'intermediazione dell'eventuale cessione.