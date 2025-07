Juve, guarda l'Inter: contatti fitti con l'agente di Vlahovic per il colpo a costo zero

Inter e Juventus rischiano di pestarsi i piedi a vicenda per degli obiettivi di mercato comuni. Oltre a Jadon Sancho, infatti, le due giganti di Serie A da tempo stravedono per il baby talento del Parma Giovanni Leoni, difensore classe 2006 che ha strabiliato il campionato nella scorsa stagione dopo aver neutralizzato pesi massimi come Lukaku e Vlahovic. Come noto però il club gialloblù riconosce di avere in rosa un grandioso prospetto per il presente e il futuro, anche del calcio italiano, per questo intende incassare quantomeno da 40 milioni di euro a salire.

Indicazioni chiare

Ma se da un lato i nerazzurri insistono per Leoni perché Cristian Chivu lo ha allenato negli scorsi sei mesi a Parma, dall'altro il tecnico bianconero Igor Tudor ha un debole per il centrale romano di appena 18 anni. Sullo sfondo, per quanto riguarda i meneghini, rimane sempre la pista alternativa che porterebbe all'ex scuola Juve Koni De Winter, ora al Genoa.

Retroscena

Non è tutto, perché secondo quanto rivelato nell'edizione odierna da La Stampa, l'Inter starebbe provando a soffiare a costo zero Dusan Vlahovic alla Juventus. La rottura tra i due è nota, il centravanti serbo ha solo un anno di contratto rimanente e i bianconeri rischiano di perderlo da free agent se non lo venderanno entro questa estate. Intanto l'agente, Darko Ristic, ha trascorso diverso tempo con la dirigenza nerazzurra - è lo stesso procuratore di Aleksander Stankovic -, ribadendone la volontà d'ingaggio qualora lasciasse da free agent o se partisse Marcus Thuram. Nel frattempo sulle tracce di Vlahovic c'è anche il Milan di Max Allegri, che vorrebbe riabbracciarlo in rossonero.