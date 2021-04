Fiorentina-Atalanta, Dea all'undicesimo gol fatto e Viola all'undicesimo subito in cinque gare

Fiorentina-Atalanta a quota 11. Perché? Undici è il numero di gol messi a segno dalla Dea nelle ultime cinque gare di campionato, con 12 punti messi a referto così come Napoli e Lazio e appena tre punti in meno dell’Inter. Undici è anche il numero di gol incassati dalla Fiorentina nello stesso numero di gare. I viola in cinque match hanno raccolto appena 5 punti. La fortuna degli uomini di Iachini che le formazioni che la inseguono in classifica hanno avuto un rendimento inferiore: il Cagliari ad esempio ha conquistato appena un punto in cinque turni, il Crotone tre, mentre Parma, Genoa e Benevento sono a quota 5.