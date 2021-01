Fiorentina, Biraghi: "Dovevamo vincere in qualsiasi modo. Vlahovic va supportato di più"

vedi letture

Dopo la vittoria contro il Cagliari Cristiano Biraghi ha parlato ai social della Fiorentina. Queste le sue parole: "Era una partita assolutamente da vincere, in qualsiasi modo. Sennò diventava complicata. Non ci siamo tolti dai problemi, dobbiamo fare un altro campionato per la squadra che siamo ma siamo contenti per i 3 punti. Quando ci sono partite come queste la prima cosa che si cerca è l'atteggiamento e la determinazione giusta. Magari manca la qualità ma serve questo".

Il gol mancato?

"Potevo darla in mezzo a Dusan ma non l'ho visto. Dobbiamo migliorare anche su questo: se non arrivano gol non è colpa di Vlahovic. Dobbiamo supportarlo anche noi".

La prossima con l'inter?

"Sicuramente per me non è come le altre. Stasera ci riposiamo e poi da domani pensiamo a loro".