Fiorentina, Bove: "Siamo soddisfatti, stiamo crescendo e volevamo questa vittoria"

Edorardo Bove, centrocampista della Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a DAZN dopo la vittoria ottenuta contro la Lazio al Franchi:

Quanto uscite contenti da questa partita?

“La cercavamo tanto questa vittoria. Infatti siamo davvero soddisfatti per come sia andata. Abbiamo sfruttato gli episodi in modo eccellente e alla fine della partita ci siamo stretti in un cerchio a centrocampo. Dobbiamo stare insieme nei momenti difficili e guardare avanti. Oggi siamo stati ripagati per il lavoro fatto in queste settimane. Siamo tanti giocatori nuovi e piano piano stiamo trovando la quadra”.

A che punto siete?

“Siamo a buon punto. Con la palla il primo tempo abbiamo fatto un po’ fatica, non avevamo la giusta fiducia e regalavamo troppo la palla. Nel secondo tempo siamo stati più aggressivi e abbiamo trovato degli spazi che non riuscivamo a sfruttare prima”.

A che punto sei nel tuo processo d’inserimento alla Fiorentina?

“Mi sono cercato di calare subito in una grandissima famiglia. Non è facile trovare queste realtà in Serie A. sono stati tutti disponibili con me e cerco di ripagarli con le prestazioni. Troviamo sempre più le misure anche se dobbiamo migliorare. Ci sono alcune cose che ci mettono tanto in difficoltà. Ma credo di essere a buon punto”