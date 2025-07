Fiorentina, c'è un'offerta per Christensen: lo Sturm Graz lo vuole in prestito

Rientrato alla base dopo l'esperienza alla Salernitana, è chiaro che Oliver Christensen alla Fiorentina è solo di passaggio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, per lui si è mosso lo Sturm Graz, che ha recapitato una proposta ufficiale ai viola per il prestito del portiere danese. Le negoziazioni sono in corso, ci sarà da capire se verrà trovata la quadra e si potrà così definire l'affare.

Il classe '99 ha un contratto valido fino al 30 giugno 2028, dunque per altri 3 anni. In carriera vanta 71 presenze con l'Odense, 38 gettoni con l'Hertha Berlino, 18 apparizioni con la Salernitana, 12 partite con la formazione delle riserve dell'Odense, 10 incontri con la Fiorentina e 5 match con la seconda squadra dell'Hertha Berlino. Inoltre è sceso in campo una volta con la Danimarca, 14 con l'Under 21, una con l'Under 20, 2 con l'Under 19 e 2 con l'Under 18.

In Toscana era arrivato per fare il titolare, ma Terracciano ben presto lo scavalcò nelle gerarchie. Adesso l'italiano ha lasciato Firenze, ma David de Gea è insostituibile e alle sue spalle c'è Tommaso Martinelli, che verrà impiegato sempre più frequentemente e che in futuro potrà rappresentare un profilo da tenere d'occhio perché in tanti scommettono possa prendersi presto la scena.