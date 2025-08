Ufficiale Fiorentina, Christensen via in prestito: definito il passaggio del portiere allo Sturm Graz

Operazione in uscita per la Fiorentina, che cede il portiere Oliver Christensen in prestito allo Sturm Graz. Di seguito il comunicato ufficiale del club austriaco: "L'SK Puntigamer Sturm Graz annuncia l'ingaggio di Oliver Christensen. Il ventiseienne danese si unisce all'SK Sturm Graz in prestito di sei mesi dall'AC Fiorentina, sostituendo il portiere titolare infortunato Daniil Khudyakov. Christensen è stato ceduto in prestito alla Salernitana in Serie B la scorsa stagione, a partire da gennaio, dove ha collezionato 18 presenze. Il danese vanta anche esperienza, avendo disputato 33 partite nella Bundesliga tedesca con l'Hertha BSC Berlino e 55 partite nella Superliga danese con l'Odense".

Le parole del ds Michael Parensen

"Dopo l'infortunio al polso di Daniil Khudyakov, volevamo reagire e completare nuovamente la nostra squadra di portieri. Con Oliver Christensen, ci siamo riusciti brillantemente. Oliver ha già maturato una notevole esperienza ad alto livello in Danimarca, Italia e Germania e potrà darci subito una mano. Siamo felici di aver trovato un'ottima soluzione con la Fiorentina, con l'opzione del prestito fino all'inverno, e non vediamo l'ora di vedere Oliver in azione per l'SK Sturm".

Le parole di Christensen

"I colloqui con la dirigenza dello SK Sturm sono stati molto positivi e mi hanno subito convinto ad accettare questo prestito. Poter competere con lo Sturm in campionato, in coppa e nelle competizioni europee è fantastico per me. Non vedo l'ora che arrivino i prossimi mesi e spero di poter aiutare la squadra con le mie qualità".