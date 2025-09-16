Juventus, Chiellini: "Champions? Giusto sognare in grande, grandi meriti vanno a Tudor"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dalla gara di Champions League contro il Borussia Dortmund: "Basta vincere, abbiamo vinto contro l'Inter e siamo tutti contenti. A questa gente basta poco per ritrovare entusiasmo, sta a noi coltivarlo mantenendo il giusto equilibrio. Bisogna pesare le cose, Tudor ha parlato con grande lucidità. Bisogna restare con i piedi per terra".

Dove può arrivare questa Juventus?

"Nei miei sogni sì, è giusto pensare in grande e non porci limiti. L'obiettivo è migliorare quello fatto l'anno scorso, passare i playoff è un obiettivo realistico poi quando saremo lì sarà bello sognare".

Quanto è importante aver avuto Tudor compagno di squadra?

"In realtà anche Thiago era stato mio compagno di squadra, io l'ho avuto anche come assistente allenatore: tra di noi c'è amicizia, complicità e voglia di confrontarsi su quello che succede in campo ma gran parte del merito va dato a lui che ha dato grande solidità alla squadra, c'è la sua impronta e la sua idea che è ben chiara. Oggi sarà una partita ben diversa da quella con l'Inter, sabato si è arrabbiato per quello che non siamo riusciti a fare."