Fiorentina, Cabral non ha convinto ma avrà un'altra occasione. Belotti e Alvarez per l'attacco

Arthur Cabral è l'attaccante della Fiorentina di oggi, ma chissà se lo sarà anche di quella del futuro. Il Corriere dello Sport fa un punto sulla situazione del brasiliano, spiegando come ci siano tutte le attenuanti del caso, ma anche che non ha convinto. La ricerca di un attaccante è in cima alle priorità del club, ma a Cabral un'altra occasione sarà concessa a partire dal ritiro di Moena, dove si deciderà se sarà lui la prima scelta o l'alternativa.

I nomi sul taccuino viola

Le alternative sono note, si va da Agustin Alvarez del Penarol al Gallo Belotti, in scadenza con il Torino.L'uruguaiano era già stato seguito dalla Fiorentina lo scorso inverno, poi la questione legata alle percentuali sulla futura rivendita ha bloccato l'affare. Forse rinviato a giugno. Per Belotti la Fiorentina resta alla finestra, pronta a muoversi se gli scenari lo dovessero permettere.